Vy tapte kampen om Trønderbanen

Svenske SJ har fått kontrakten om å drive togtrafikken på Dovrebanen, Rørosbanen, Raumabanen, Nordlandsbanen, Trønderbanen, Meråkerbanen og Saltenpendelen. Den valgte operatøren får kontrakt for en periode på inntil ti og et halvt år og skal starte opp trafikken fra juni 2020. Dermed tapte Vy (tidligere NSB) nok et toganbud.

Trafikkpakke 2 Nord Trafikkpakke nord omfatter Dovrebanen, Rørosbanen, Raumabanen, Nordlandsbanen, Trønderbanen og Meråkerbanen.

Den valgte trafikkoperatøren får kontrakt på for en periode på inntil ti og et halvt år, og skal starte opp trafikken fra juni 2020.

I konkurransegrunnlaget legges det til grunn at trafikken på disse banene minst skal videreføres på dagens nivå. I tillegg omfatter det flere opsjoner, som tilbyderne har prissatt i sine tilbud.

I anbudskonkurransen om Trafikkpakke 2 Nord vektes pris 50–60 prosent, kvalitet 35–45 prosent og oppdragsforståelse 5 prosent. I konkurransen om Trafikkpakke 1 Sør ble kvalitet vektet 60 prosent og pris 40 prosent.

Trafikkpakke Nord omfatter disse strekningene: * Dovrebanen (Eidsvoll til Trondheim): 549 km, 26 ukentlige avganger. * Raumabanen (Dombås til Åndalsnes): 115 km, 25 ukentlige avganger. * Rørosbanen (Hamar til Støren via Røros): 382 km, 43 ukentlige avganger. * Trønderbanen (Lokaltogtilbudet i Trøndelag) 164 km, 163 ukentlige avganger. * Meråkerbanen (Trondheim-Meråker-Storlien i Sverige): 71 km, 14 ukentlige avganger. * Nordlandsbanen (Trondheim til Bodø): 726 km, 32 ukentlige avganger. * Saltenpendelen (Lokaltogtilbud som betjener Bodø, Fauske og Saltdal): 81 km, 37 ukentlige avganger.

Tapte Sørlandsbanen

Dette er andre runde av konkurranseutsetting av togtrafikken i Norge. I oktober i fjor ble det kjent at det britiske transportselskapet Go-Ahead vant anbudskonkurransen om Sørlandsbanen mellom Oslo og Stavanger, Jærbanen og Arendalsbanen i konkurranse med Vy/NSB og svenske SJ. Privateide Go-Ahead er størst på jernbane i Storbritannia og den største bussaktøren i London.

Vekter pris tyngre

Mens kvalitet var vektet 60 prosent og pris vektet 40 prosent i konkurransen om den første trafikkpakken med blant annet Sørlandsbanen, er vektingen endret til 50 prosent pris, 45 prosent kvalitet og 5 prosent oppdragsforståelse i konkurransen om trafikkpakke nord. I konkurransegrunnlaget for pakken blir kvaliteten på tilbudet først sikret gjennom flere minstekrav.

Tøff konkurranse fra fly

Det har vært kjent at Vy (tidligere NSB) og Svenska Järnvägar (SJ) har levert tilbud i anbudskonkurransen, og at Hongkong-selskapet MTR, tyske Arriva, franske Keolis, britiske Go-Ahead og svenske Nobina er prekvalifisert i konkurransen, som betyr at selskapene kan motta konkurransegrunnlaget og deretter eventuelt delta.

Flere har spekulert på om Trafikkpakke Nord 2 er en mindre interessant strekning fordi banene trafikkerer mer grisgrendte strøk, det kjøres både elektriske og dieseldrevne lokomotiv, og siden konkurransen fra fly er større enn på Sørlandsbanen.