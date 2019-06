Trafikkulykke på Rognes

Nyheter

Politiet melder at det lørdag har vært en utforkjøring på Rognes/Kotsøy etter at en bil har kjørt av fylkesveg 30. Nødetatene rykket ut til ulykkesstedet.

- Ulykka ble meldt klokka 17.10 til oss via AMK, og meldinga går ut på at det har vært en utforkjøring et par hundre meter unna Kjellbrua. Det skal være en person i bilen og det er meldt om at det ikke er alvorlig skade, sier operasjonsleder Svein Helgetun.

Ambulanse og en politipatrulje rykket ut til stedet. Operasjonslederen har fått tilbakemelding om at det satt en dame i 50-årene i bilen, og at hun kjørte ut i grøfta.

- Politiet tar avhør av henne på stedet og et vitne som kjørte bak. Foreløpig vet vi ikke ulykkesårsaken. Hun er lettere skadd og det er foreløpig ikke avklart om hun kjøres til legevakt eller sykehus, sier Helgetun.