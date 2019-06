Katt måtte avlives, nå har de bare Frida igjen

Nyheter

Irish Coffi var hennes elskede utekatt, og ble sluppet ut på Gimse tidlig fredag morgen, den 31. mai. Fire timer seinere satt hun på trappa, sterkt forkommen og i dårlig form.

- Hun tålte ikke å bli løftet, og ville heller ikke ha mat. Hun var sterkt preget, og vi skjønte at noe var galt, sier Karen Kviseth, som bor på en av Gimsan-gårdene. Her er det landlig og fint, og et godt sted både for folk og dyr.

- Katta elsket å være ute, og vi ante ikke at det kunne være utrygt, sier Karen, som har bodd på gården siden i fjor sommer, og trives veldig godt.

Levde bare ei natt

Katta Irish Coffi ble tatt med til dyrlege på Tiller samme dag. Men det ble ikke funnet ut hvorfor hun var dårlig, og fikk medisin mot kvalme. Dagen etter var det like ille, og pusen ble tatt med til røntgen. Da ble det oppdaget ei luftgeværkule i magen, og et sår på låret der kula hadde gått inn. Det var ikke håp for katta, som måtte avlives på stedet.

- Det var fryktelig trist, og så unødvendig. Vi anser det som veldig sannsynlig at dette var gjort med vilje, sier Karen.

Hun aner ikke hvem som har gjort det. Det kan være ungdommer som ikke har annet å gjøre, eller voksne som ikke liker katter, spekulerer hun.

Skyter for å drepe

- Jeg har jo hørt om folk som skyter katter for å drepe dem, men det høres så virkelighetsfjernt ut her på Gimse, sier Karen.

Samboeren Knut Olav Bukkvoll er enig.

- Noen vil ikke ha andres katter på plena, og hvis det er en gretten fyr kan noe sånt skje. Det er bare så utenkelig her, sier Knut Olav.

- Noen skyter kanskje for å skremme, og vet ikke at et slikt våpen er kraftig nok til å drepe, sier Karen.

- Ta en prat om våpen og dyr

De har ikke funnet ut om det er brukt luftgevær eller luftpistol. Men Karen oppfordrer foreldre til å ta en prat med barn og ungdom som har slike våpen om hvordan de skal brukes.

Hun vil anmelde skytinga til politiet på mandag, og ønsker å skape oppmerksomhet rundt saken for å hindre at andre blir utsatt for dette. Hun vil også bruke Facebook-grupper for å gjøre hendelsen kjent.

- Har dere blitt redde for å slippe ut Frida etter dette?

- Hun er innekatta vår, og kan ikke ut. Frida er fruktbar, og vi ønsker ikke at hun skal få unger, sier Karen.