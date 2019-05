Snøfylte maidager

Nyheter

Vassfjellet er ett av stedene der vinterkappa har kommet på igjen. Toppen var helt hvit onsdag morgen. Klokka 08 ble det målt 3,2 grader på Kotsøy og 3,5 grader i Soknedal. 21. mai var det 24,6 grader på Kotsøy, mens det var - 2,4 grader 9. mai. Svingende vær med andre ord.

Det kjølige vårværet ser ikke ut til å holde seg ifølge Meteorologisk institutts prognoser bortsett fra et tilbakefall på fredag. I stedet vil det bli mildere, og i neste uke venter mer sommerlige temperaturer. Ut i neste uke kan det bli opp i 20 grader igjen. Dermed kan det se ut til at jernnettene snart er et tilbakelagt stadium i alle fall nå i vår.