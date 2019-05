Endelig ble det fortau på Lundamo

Nyheter

Sju år er gått siden Lundamo skole og barnehage ble tatt i bruk, og først nå er kravene i planbestemmelsene oppfylt. Årene har også gått før kravet til brannsikkerhet er i boks.

Lundamo skole er aldri blitt godkjent Nå spør Grete Svegård (Ap) ordføreren om hva som kan gjøres for å få godkjennelse.

I disse dager blir fortauet langs Lundadalsvegen asfaltert, og én av dem som er lettet over det, er enhetsleder Morten Børseth i Melhus kommune.

- Fortau langs Lundadalsvegen var en del av planbestemmelsene. Det ble inngått en utbyggingsavtale med utbyggeren av boligfeltet på Lundamo, forteller Børseth.

Det har tatt tid før boligfeltet Lundamo park er blitt realisert, men nå har det ene huset etter det andre reist seg på tomta.

Ett annet krav for godkjenning av skolen og barnehagen som ble ferdig i 2012, var at det skulle være nok slokkevann dersom det oppsto brann. Melhus kommune satte opp en stor vanntank på en høyde et stykke unna skolen, og Børseth sier at tanken er nødvendig for å dekke kravet for brannsikkerhet.