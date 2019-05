To unge menn involvert i utforkjøring på Ler

Nyheter

- Politiet rykket ut. Ambulanse kom til stedet og foretok en sjekk av to menn i 20-årene. Mennene stod ved bilen. Det stod også en henger der, og den var ganske smadret, sier operasjonsleder Wenche Johnsen til Trønderbladet like før klokken 15.50.

Hun opplyste da også at de to mennene fremstod som uskadde, samt at bilberging var på veg, og det hadde ikke kommet noen meldinger om trafikale problemer.

- Forhjul kom utenfor veibanen

Like før klokken 16.00 opplyser Johnsen at de to mennene var fører og passasjer.

- Sjåfør opplyser at høyre forhjul kom utenfor veibanen, slik at bilen kom nedi en slags grop. I denne forbindelse har hengeren falt av og havnet i et gjerde ved en åker. Både hengeren og bakenden på bilen fikk bra medfart, sier Johnsen.

Operasjonslederen presiserer at bilen stod delvis oppå avkjørselen, og at det var hengeren som havnet i et gjerde ved en åker. Det opplyses også om at politiet oppretter sak.

Rett før klokken 16.40 meldte Vegtrafikksentralen på Twitter at vegen ble stengt i en kort periode på grunn av bilberging.

