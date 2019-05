Kvålsbrua skal bli enda mer synlig for lastebilsjåfører

Nyheter

Mandag blir hindermarkeringene på Kvålsbrua montert ifølge ei pressemelding fra Statens vegvesen. Vegveset omtaler hindermarkeringa som portaler.

Manuell dirigering

- Portalene har vært noe forsinket fra leverandøren, men nå har de kommet, og vi setter dem opp på mandag. De skal sørge for at vi har god varsling om høyden på brua, og at vi ikke får flere påkjørsler av den, med de ulemper det medfører for brukerne av Kvålsbrua, uttaler Aril Hamrum-Norheim, avdelingsdirektør for vegavdeling Trøndelag i Statens vegvesen ifølge pressemeldinga.

Kvålsbrua ble påkjørt på nytt i mars i fjor, og det tok nesten ett år før brua ble reparert. Den lange ventetida på reparasjon gjorde at politikerne var opprørte, og flere av dem satte fram krav om at det skulle settes opp hindermarkering slik at lastebilsjåfører tydelig ser faren for å kjøre inni de tversgående bjelkene.

Det vil være manuell dirigering på Kvålsbrua så lenge monteringsarbeidet pågår. Vegvesenet antyder at arbeidet starter klokka 09 på mandag.

Utrolig glad

- Jeg er utrolig glad for at vi får hindermarkering. Det var fortvilt at det tok så lang tid å få reparert brua, og det er fort gjort at noen er uheldig igjen, sier varaordfører Stine Estenstad (H).

Komite for teknikk og miljø kalte Statens vegvesen inn på teppet, og ifølge komitemedlemmene Mikal Kvaal (H) og Stein Restad (Ap) var vegvesenets representanter svært spake.

Ordfører Gunnar Krogstad (Ap) er også glad for at det kommer hindermarkering.

- Det tok altfor lang tid å få reparert brua. Statens vegvesen har lagt seg rimelig flat. Vi får glede oss over at det kommer hindermarkering heller enn at det tok så lang tid å få brua reparert, mener Krogstad.

