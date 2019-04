Stenger E6 i Melhus natt til tirsdag

Nyheter

Mellom klokka 22 mandag kveld og fram til klokka 06 tirsdag morgen blir E6 i nordgående løp ved Skjerdingstad stengt. Det opplyser Nye Veier til Trønderbladet. Årsaken er arbeid i veilinja. Som kjent skal Nye Veier utvide dagens E6 mellom Melhus sentrum og Skjerdingstad til fire felt, og bygge helt ny E6 fra Skjerdingstad til like sør for Kvål sentrum.

Nye Veier opplyser at all tafikk vil bli dirigert via fylkesveg 6612 fra avkjøringsrampa på Skjerdingstad til Melhuskrysset. Det innebærer at E6-trafikken går på gamle E6 gjennom Søberg.

- Nødetatene kan passere, forteller kommunikasjonsrådgiver Linn Herredsvela i Nye Veier.

E6 ikke så rimelig likevel I Melhus får vi bom både på ny og gammel E6, og elbilene slipper heller ikke unna.

100 ventes til E6-møte i Melhus Milliardinvesteringa i ny E6 i Melhus er ventet å gi effekter for lokalt næringsliv.