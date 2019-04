Skogbrannfare i Melhus og Midtre Gauldal

Nyheter

Onsdag opplyser Meteorologisk institutt (MET) at det er fare for skogbrann, samt gress- og lyngbrann, i rundt 100 steder over hele landet. Dette gjelder også Melhus og Midtre Gauldal.

Flere steder i våre to kommuner er merket med gult farenivå, noe som betyr at det er moderat fare for skogbrann. Ifølge verdiene MET opererer med, vil faren øke til oransje farenivå (stor fare) enkelte steder fredag.

Husk bålforbud

MET oppfordrer folk til å være svært forsiktig med åpen ild og at man må følge lokale myndigheters instruksjoner. Konsekvensene er at vegetasjon svært lett kan antennes og veldig store områder kan bli berørt.

Det er generelt ikke tillatt å gjøre opp ild i skog og mark fra 15. april til 15. september.

I Rogaland herjer en stor skogbrann i Sokndal. Om lag 7.500 mål har brent onsdag morgen, og brannen er ikke under kontroll. Flere hundre personer er evakuert, skriver NTB. Og værmeldingen viser økende vind og for lite regn til at det kan ha betydning for skogbrannen.

