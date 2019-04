Pass opp for tyver i påskeferien

Nyheter

– Dessverre er ferietid også innbruddstid. Vi ser at antall innbrudd stiger når det er ferie og mange er bortreist. Man tror kanskje at dette kun gjelder om sommeren, men da undervurderer man de som «lever» av vinningskriminalitet, sier Øyvind Setnes, forebyggelsesekspert i Tryg Forsikring i en pressemelding til Trønderbladet.

– Få tyvene til å tro dere er hjemme

I disse dager vil mange stresse avgårde mot fjell og hytter, klare for påskeferie, sol og ski. Da er det fort gjort å glemme de enkleste rådene om sikring av hjemmet før ferien.

– For å forebygge innbrudd bør det se ut som dere er hjemme. La noe lys stå på. Be naboer eller venner om å tømme postkassen, eventuelt måke snø hvis det faller nysnø. Be de også om å kaste søppel i søppelkassen etter hvert, og lån gjerne bort parkeringsplassen foran huset. Det gjelder å «lure» tyvene til å tro at huset er bebodd, at dere ikke er bortreist, sier Setnes i pressemeldingen.

Innbrudd i bedrift i Melhus Politiet meldte klokka 16.04 søndag at de sender en patrulje til Melhus.

Innbrudd i fritidsklubb på Lundamo Klokken 18.37 på mandag mottok politiet melding om innbrudd i Lundamo ungdomsklubb.