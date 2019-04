To henteoppdrag for Røde Kors

Nyheter

Infosentralen for Sør-Trøndelag Røde Kors melder at det var to henteoppdrag på onsdag. Det ene ble utført av Melhus Røde Kors hjelpekorps fra basen ved Svarthåmmårn i Seterdalen på Hovin, og det andre ble utført av Meldal Røde Kors.

Begge oppdragene gjaldt skade i terrenget. Den skadde i Melhus ble fraktet vekk i ambulanse etter å ha blitt kjørt ned med snøscooter av mannskaper fra Melhus Røde Kors til basen ved Svarthåmmårn.

- Skikkelig idyllisk påske Melhus Røde Kors og skiløpere melder om drømmeforhold ute i skisporet.

- Bare tull å tenne på løvet Politiet minner om at det er stor fare for at bål kan komme ut av kontroll.

Står klar til å hjelpe uheldige påsketurister Både i Melhus og i Midtre Gauldal er Røde Kors i beredskap for å bistå om noen skader seg.

Ifølge infosentralen til Røde Kors var det onsdag stor utfart i terrenget. Hele dagen var det stort sett sol fra skyfri himmel og det var lite vind. I høyden er det fortsatt nok snø til at skiturer kan gjennomføres. Ett av stedene der mange var på tur, var på Hovin der det var jevn trafikk av skiløpere og snøscooterførere.

I fjor rykket mannskaper fra Sør-Trøndelag Røde Kors ut på 36 oppdrag med til sammen 38 innrapportere skader.