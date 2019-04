Trønderbladet-journalister vant konsernpris

Nyheter

Trønderbladets journalister Gunn Heidi Nakrem og Fredrik Borchgrevink Lange hentet i går kveld hjem hederlig omtale for å ha skrevet flere artikler om trafikksikkerheten på E6.

Prisen ble delt ut i regi av Polaris Media under konsernprisutdelingen Polarisprisen i Ålesund tirsdag kveld. Redaktør Lars Østraat og Nakrem var til stede på vegne av Trønderbladet.

- Vi er glade for at arbeidet vi gjør blir satt pris på. Trafikksikkerhet er et viktig tema som vi allerede er i gang med å følge opp videre, sier Nakrem og Lange etter å ha mottatt prisen.

Juryen begrunner prisen med:

«Trønderbladet satte sist høst i gang en reportasjeserie om trafikksikkerheten på Lundamo etter at det hadde vært to dødsulykker og ei ulykke med varig skadd fotgjenger på E6. Dette var ei veistrekning som Nye Veier hadde satt nærmest nederst på prioriteringslista, og det foreligger ingen planer om midtdeler eller andre trafikksikkerhetstiltak.

Mangelen på trafikksikkerhetstiltak har opprørt innbyggere. Trønderbladet innhentet tall fra Statens vegvesen som viste at det hadde vært over 50 ulykker en tiårsperioden på strekninga Kvål-Hovin.

Ordføreren ble intervjuet der han satte fokus på behovet for akuttiltak, og temaet ble også delvis belyst gjennom avisas intervju med den nye politikontakten Snorre Løvseth. Forholdene i Lundamo sentrum som veibelysning og antall fotgjengerfelt har vært ett av momentene, og dette har opptatt leserne sterkt på avisas Facebook-side.

Mangel på trafikksikkerhet ble også tatt opp i en artikkel med Nye Veier. I desember kom meldinga om at styret i Nye Veier har bestemt seg for å åpne for byggestart på denne E6-strekninga i 2022/2023. Nettopp dette har vært viktig for pårørende til den hardt skadde tenåringen (omtalt i starten av januar). Trafikksikkerhet generelt var også tema i Trønderbladet i deler av en utgave sist høst.»

