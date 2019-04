Varaordføreren: - Det hjelper å mase på vegvesenet

Nyheter

– Jeg er utrolig glad for dette, det vil gjøre det lettere for omverdenen å finne fram til både sole og idrettsanlegg. Jeg tenker at det hjelper å mase og ta med Statens vegvesen på befaring, forteller varaordfører Stine Estenstad (H).

Ventet i flere år

Både varaordføreren og komitéleder Mikal Kvaal (H) skinner om kapp med sola. etter å ha oppdaget at det faktisk har kommet opp et informasjonsskilt på Brekkåsen. Skiltet viser vei til Brekkåsen stadion og skole. I flere år har politikerne og folk på Brekkåsen etterlyst skilting slik at det blir lettere å finne fram til skolen, barnehagen og idrettsanlegget.

Politikerne har også hatt med Statens vegvesen på befaring for å påpeke behovet for skilting og trafikksikkerhetstiltak. Befaringa var i fjor høst.

Lei av å vente på bedre skilting på Brekkåsen Alle er enige om at trafikksikkerheten på Brekkåsen må bli bedre, men verken beboere eller politikere forstår hvorfor ingenting skjer.

Kravliste

Skilting var ett av punktene på lista som komitéleder Kvaal har forelagt vegvesenet, og han er nå glad for å kunne krysse vekk det punktet.

– Da blir det ett mindre punkt å ta opp med vegvesenet når de kommer til komiteen 25. april, sier Kvaal fornøyd.

Kvaal har også ønsket å ta opp med vegvesenet hva som er årsaken til at det tok nesten ett år å få reparert Kvålsbrua når det finnes lokale firma som har tilbudt seg å ta jobben med å levere ny stålbjelke og skifte ut den som var skadd. Videre ønsker han å få svar på hva vegvesenet gjør for å bedre trafikksikkerheten i Lundamo sentrum.

