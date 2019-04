NVE peker ut områder i Gauldalen for vindkraftutbygging

Nyheter

NVE presenterte i dag nasjonal rammeplan for vindkraft. I rapporten er Melhus og Midtre Gauldal to av kommunene i indre Sør-Trøndelag som er berørt av området på 3276 kvadratkilometer utpekt av NVE.

De andre kommunene er Stjørdal, Selbu, Klæbu, Meldal, Rennebu og Holtålen. Området ligger sør for Trondheim. Det strekker seg fra Fv. 700 mellom Berkåk og Orkanger i vest, til Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Haltdalen i øst.

«Terrenget er i hovedsak et vidstrakt fjellterreng med betydelige arealer over tregrensen, mens skogsterreng dominerer i nord. Deler av området ligger i dagstursonen for Trondheim. Jernbanen og en del større veier og går gjennom området, og flere vassdrag er regulert med betydelige magasiner. Likevel er det betydelige, sammenhengende naturområder her, særlig i fjellpartiet mellom Tydal og Gauldalen», skriver NVE.

NVE har gitt konsesjon til bygging av Stokkfjellet vindkraftverk i Selbu. Det er i tillegg søkt om konsesjon for vindkraftverk på Brungfjellet i Melhus/Klæbu og på Eggjafjellet i Klæbu/Selbu.

Kjemper mot vindmøller Gunnar Overby mener vindkraftutbygging er en trussel mot friluftslivet.

Et av de mest egnede områdene

NVE skriver videre hvorfor området er foreslått som et av de mest egnede:

«Indre Sør-Trøndelag har veldig gode produksjonsforhold for vindkraft. I et kraftsystemperspektiv er området godt egnet for ny produksjon, sammenlignet med andre områder».

«I det utpekte området er det viktige miljø- og samfunnsinteresser knyttet til blant friluftsliv. Våre overordnede analyser tilsier imidlertid et lavere konfliktnivå i dette området enn i store deler av landet. Unntaket er områder med samisk reindrift, der vindkraftverk i tillegg kan påvirke reindriften. Hensynet til reindriften er viktig, men vi mener det kan være mulig å finne steder der vindkraftverk kan gi akseptable virkninger».

«Fra et nasjonalt perspektiv, framstår Indre Sør-Trøndelag derfor som et av de mest egnede områdene for ny vindkraftutbygging i Norge. Vi har lagt mye vekt på de gode produksjonsforholdene i denne vurderingen».

Besinn dere på veien mens det ennå er tid! Lokalpolitikerne bør snarest mene noe om nedbygging av vår natur til vindkraft før det hele er for sent.

Plass til store vindkraftverk

NVE opplyser hvilken type vindkraftverk området er egnet for:

«I dette området er det i teorien plass til flere større vindkraftverk. Områdene som har plass til store vindkraftverk er imidlertid også i flere tilfeller viktige friluftslivseller reinbeiteområder. Det samlede arealet er likevel så stort at det kan være mulig å identifisere mange steder med potensial for vindkraftverk av varierende størrelse. Vindkraftverk er mest aktuelt i fjellområdene, som mange steder har en lite krevende topografi».

Blankpolering av vårt bitte lille hjørne av verden med vår dyrebare vannkraft Vi trenger nytenkende politikere som utfordrer vassdragsregulantene og vindkraftindustriens retorikk der de fremstiller seg selv som klimaets redningsmenn og kvinner.