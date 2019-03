Nyheter

Søndag klokka 14.37 ble ei trafikkulykke meldt til politiet da et kjøretøy traff veggen i Svølgjatunnelen mellom Haltdalen og Ålen. To personer ble kjørt til legevakta på Røros for sjekk. Bilen ble stående ei stund inne i tunnelen i påvente av berging.

Isblokker skaper trøbbel på fylkesvei 30 Det er redusert fremkommelighet i Dragåsen mellom Ålen og Singsås.