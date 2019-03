Tung undergang på vei til Ler

Nyheter

Bane Nor er i gang med å bygge kryssingsspor på Ler for å øke kapasiteten for godstransporten, og investerer 240 millioner kroner når en tar med for eksempel kulvertene som skal bygges under jernbanesporet.

– Kulverten leveres av firmaet Spenncon i Verdal. Den er bygget etter vanlig standard som brukes av både Bane NOR og Statens vegvesen for slike underganger. Målene er 4,5 meter høyt og 4 meter bredt. Spenncon på Verdal leverer i tillegg 12 vingearmer til hver av kulvertene. Det tyngste elementet som skal løftes inn på Ler er på over 18 tonn, forteller kommunikasjonsrådgiver Stig Herjuaune i Bane Nor.

Bane Nor satser millioner på nytt togspor på Ler Bane Nor investerer 240 millioner kroner i nytt togspor på Ler for å få mer gods over fra vei til jernbane.

Åtte milliarder skal investeres i Melhus Under den svært godt besøkt næringsfrokosten kom det fram at det i løpet av kort tid skal investeres minst åtte milliarder kroner i Melhus.