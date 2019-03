Full forvirring om kjørelys

Nyheter

I en undersøkelse fra Norstat svarer bare 30 prosent riktig på spørsmålet om regelen om kjørelys.

Bare påbudt foran

Undersøkelsen er gjennomført blant et landsrepresentativt utvalg i januar, på vegne av Codan Forsikring. Over halvparten av de spurte i undersøkelsen tror at den gamle regelen om at både baklys og frontlys skal være på, gjelder fortsatt. Riktig svar er at kjørelys bare er påbudt foran på bilen.

– Det er bare frontlysene som må være på. Resultatene fra undersøkelsen viser at det er mange sjåfører som ikke er klar over at de selv kjører uten baklys, sier Georg Richvoldsen i en pressemelding fra Codan Forsikring.

På mange nye biler er baklysene slått av når lysinnstillingen står på «auto». Dette som en følge av EU-direktivet fra 2012, som ble innført for å redusere drivstofforbruket.

UP advarer

Utrykningspolitiet advarer mot farlige situasjoner, og er klare på at det er sjåføren som har ansvaret for at lysene er tilpasset forholdene.

– Det kan oppstå farlige situasjoner hvis lysene ikke er tent, eller kommer på for sent, for eksempel i tunneler, sier UP-sjef Runar Karlsen.

– Det er sjåførens ansvar at man har gode lys under alle forhold. Det betyr at kjørelysene skal være på både foran og bak når det er mørkt ute, sier Karlsen. Han forteller at sensorene i bilen ikke alltid oppfatter at baklysene bør tennes.

– Typiske norske værforhold med tåke og regn kan skape problemer for automatikken. Derfor oppfordrer vi sjåfører til aktivt å velge kjørelys foran og bak idet de setter seg bak rattet, sier Karlsen.

NAF er kritiske til EU-direktivet som overstyrer den gamle regelen om at både baklys og frontlys skal være på. NAF oppfordrer sjåfører til å skru på lyset manuelt i skumring og snøføyke, og ikke alltid stole på automatiske kjørelys.

– De færreste bilprodusentene lager biler med spesielle spesifikasjoner for Norge. Og siden EU-direktivet er det som gjelder, leveres bilene kun med kjørelys foran, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

– Det enkle rådet i høst- og vinterhalvåret vil være å skru på lysene manuelt. Enten du har lysbryter eller betjening på skjerm kan du sette på vanlige nærlys slik at de lyser hele tiden. Da er også baklysene tent uansett vær og føreforhold, sier Sødal.

De godt voksne vet best

Norstat-undersøkelsen viser at de mellom 40 og 60 år har bedre kjennskap til regelen om kjørelys enn de unge sjåførene. Ser man på svarene opp mot bilmerker, er det eiere av Kia, Suzuki og Skoda som svarer mest riktig, mens de med Mazda og Hyundai svarer mest feil.