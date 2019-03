Bane Nor satser millioner på nytt togspor på Ler

Nyheter

– Ler kryssingsspor er et prioritert prosjekt i Bane Nors godsstrategi. Prosjektet er forankret i Nasjonal Transportplan 2018 – 2029, der samfunnsmålet er å få overført mer godstransport fra vei til sjø og bane. Prosjektet skal bidra til det grønne skiftet. Dermed slipper en så mye tungtrafikk på veien gjennom Ler. Det blir også økt punktlighet og økt sikkerhet for dem som ferdes her, sier prosjektleder Ola Grendal i Bane Nor.