Slik sikrer du elbil-batteriet i vinterferien

Batteri og kulde er nemlig en dårlig kombinasjon, ifølge NAF.

Som mobilen

- Sørg for rikelig med strøm på tanken før du parkerer. Batteriet tappes litt hver dag, så du kan slite med å komme hjem igjen fra hytta, advarer senior kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i en pressemelding fra NAF.

Det er ikke alle som skal feriere et sted der man kan plugge inn elbilen til en lader og la den stå å kose seg gjennom vinterferien. På en kald parkeringsplass vil batterikapasiteten reduseres litt hver dag, og det går raskere når du har lite strøm på batteriet.

- Vi kjenner alle til hva som skjer med mobiltelefonens batteri i kulde. Prinsippet er det samme for elbilen, sier NAF-rådgiveren.

Batteriet trives best i varmen og lades mest effektivt når det er varmt. Hvis det første du må gjøre søndag ettermiddag er å lade og bilen er kald, vil det ta veldig lang tid å lade batteriet.

- Så lad opp på siste ladestasjon før du er fremme. Da slipper du trøbbel etter ferien, rådgir Sødal.

Det er ikke bare batteripakken i elbilen som må tåle å stå dagesvis på en forblåst parkeringsplass. Som på bensin- og dieselbiler har også elbiler et såkalt startbatteri. Det må også være i topp form så du får startet bilen når du skal hjem igjen eller en tur bort i slalåmbakken.

- Spander en vedlikeholdslading på startbatteriet før fjellturen. Dette gjør du enkelt med en vedlikeholdslader som du lar fylle opp batteriet ditt over natten, sier Sødal.

Hvis du skal til Syden

Det er ikke bare fjellturistene som må tenke på nok strøm på elbilen. Solhungrige nordmenn tar også turen sørover for å varme opp kalde vinterkropper. Mange velger å ta bilen til flyplassen og lar den stå uten å lade.

- Det samme gjelder her som for fjellfolket. Sørg for godt med strøm på elbilen før du parkerer på flyplassen, avslutter Nils Sødal.