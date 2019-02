SpareBank 1 SMN deler ut 80 millioner kroner til gode formål

Nyheter

Flere kunder og solid bankdrift har gitt et godt resultat i 2018, melder SpareBank 1 SMN. Det legger grunnlaget for at banken kan dele ut 80 millioner kroner til gode formål i Midt-Norge. Hovedsatsing i år blir folkehelse, opplyser banken i en pressemelding.

Ti millioner mer

I forbindelse med offentliggjøringen av foreløpig årsregnskap for 2018 foreslår styret i SpareBank 1 SMN å øke utdelingen til gaveformål til 80 millioner kroner. Dette er en økning på ti millioner kroner fra året før.

- Når det går godt for regionen går det også godt for banken. SpareBank 1 SMN har en lang tradisjon for å dele en stor andel av overskuddet med samfunnet, og årets sterke resultat gir oss mulighet til å prioritere lokale tiltak som fremmer folkehelse spesielt, sier konserndirektør Rolf Jarle Brøske i SpareBank 1 SMN.

I fjor bygde SpareBank 1 SMN opp under FNs bærekraftsmål om livet under vann gjennom Plastdugnaden 2018. Da engasjerte banken mer enn 12.000 frivillige som samlet inn over 18.000 sekker med plastsøppel i hele regionen.

Høy vekst og mange nye kunder

SpareBank 1 SMN fikk et resultat på 2090 millioner kroner i 2018, som er 262 millioner bedre enn året før. Regnskapet kjennetegnes av god bankdrift, reduserte tap på utlån, godt salg innen alle produktområder, gevinst ved salg av bankens hovedkontor samt høy vekst og mange nye kunder. 7000 personkunder og 1100 bedrifter valgte SpareBank 1 SMN som sin nye hovedbank i 2018.

- Også 2018 ble et godt år for SpareBank 1 SMN. Vi har opprettholdt en høy vekst særlig i personmarkedet, godt salg innenfor de fleste produktkategorier og en utvikling innenfor alle forretningsområder i tråd med våre forventninger, sier konsernsjef Finn Haugan i SpareBank 1 SMN.

Banken økte utlån til personkunder med 10,4 prosent til 98,7 milliarder kroner siste tolv måneder. Dette er betydelig høyere enn generell markedsvekst. Utlån til næringslivskunder økte med 4,1 prosent til 49,1 milliarder kroner, hvor veksten i hovedsak kommer fra småbedrifter og landbruk.

Samdal får ny toppjobb i bank Støresbygg og tidligere landslagssjef Svein Tore Samdal blir toppsjef i BN Bank