Kvålsbrua skal endelig repareres

Kvålsbrua ble påkjørt for snart ett år siden, og nå blir brua ifølge Statens vegvesen reparert.

Ifølge ei pressemelding fra vegvesenet starter reparasjonen natt til lørdag. Brua blir stengt fra klokka 22 fredag kveld, og skal ifølge pressemeldinga bli åpnet igjen lørdag morgen. Vegvesenet lover at det vil bli skiltet når brua er stengt.

Som tidligere omtalt ble en bjelke på vestsida av brua påkjørt av en containerbil fra Envina. Vegvesenet ville undersøke hele brua for å være sikker på at det ikke var flere skader. Tida har gått, og avdelingsdirektør Eva Solvi har blant annet vist til mangel på kapasitet hos firma som vegvesenet har avtale med.

- Det blir montert stillaser på begge sider av portalen på forhånd, for montasjearbeidet og for arbeidet med forsterking av fagverket på brua. Arbeid med forsterking av fagverket vil pågå utover i neste uke, trolig til torsdag. Brua får ikke full kapasitet før dette arbeidet er ferdig, men vil ha lysregulering slik som i den senere tid, heter det i pressemeldinga.

Politikere har gjentatte ganger etterlyst hindermarkering for å unngå nye påkjørsler. Det er andre gangen at Kvålsbrua er blitt påkjørt slik at den fikk skader.

Ifølge pressemeldinga blir det hindermarkering, og det i form av portaler som markerer maskimal høyde for kjøretøy som skal passere over brua.

- Fundament ble satt i begynnelsen av februar, og portaler er bestilt. Det er beregnet seks til åtte ukers leveringstid på portalene, heter det i pressemeldinga.