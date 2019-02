Kristelig Folkeparti skifter ut hele gruppa

Nyheter

– Det er ikke noe poeng i å ha listefyll, og det var urealistisk å sette opp flere navn, sier Daniel Myhren Hovind som er leder for Melhus Kristelig Folkeparti.

Tok ikke gjenvalg

Sist torsdag hadde partiet nominasjonsmøte, og da ble det klart slik det har vært varslet at verken Jan Arne Bremnes eller Anna Lina Mørreaunet Holm tar gjenvalg. Begge sitter i kommunestyret, og har ikke lagt skjul på at de ikke har vært helt enige i moderpartiets flertall som ønsket å gå inn i den blåblå-regjeringa. Bremnes sitter i formannskapet mens Mørreaunet Holm er leder for komite for helse og omsorg.

Melhus Kristelig Folkeparti stiller med ei liste med bare 12 navn, og Myhren Hovind som selv står på tredjeplass, mener det ikke skyldes mangel på kandidater.

– Vanligvis er det toppen som er problematisk og det har ikke vært slik denne gangen. Det var spennende siden Jan Arne og Anna Lina gir seg. Det har gått helt greit å få til lista. Vi kunne kanskje satt opp flere navn. Kravet er minst sju på lista, sier Myhren Hovind.

Myhren Hovind har sjekket hvor mange det minst må være på ei valgliste, og kravet om minst sju er nevnt på den statlige sida Valg. Der står det også at det ikke er tillatt å kumulere mer enn fire navn om det står mellom 11 og 23 på valglista.

Lista

1. Anne Josefine Løvseth Byfuglien, 1966, Hovin (kumulert)

2. Hjalmar Hugdal, 1964, Ler (kumulert)

3. Daniel Myhren Hovind, 1996, Melhus (kumulert)

4. Heidi Fossan, 1986, Søberg

5. Arnt Ove Løvås, 1966, Øysand

6. Hans Byfuglien, 1964, Hovin

7. Jon Roar Bruholt, 1971, Melhus

8. Lisbeth Barlaup Ljøkjell, 1983, Ler

9. Odd Erik Gåsbakk, 1969, Gåsbakken

10. Lars Høiseth, 1944, Ler

11. Valdemar Finnanger, 1944, Gåsbakken

12. Gunlaug Finnanger, 1948, Gåsbakken

