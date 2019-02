Flertall for nytt nominasjonsmøte i Arbeiderpartiet

Nyheter

Det ekstraordinære årsmøtet i Melhus Arbeiderparti har med 68 mot 27 stemmer at det skal startes en ny nominasjonsprosess. To stemte blankt.

Mindretallet ville at resultatet av det første nominasjonsmøtet skulle aksepteres, og at det skulle settes i gang en prosess for å fylle plassene til de 12 som har trukket seg.

Det ekstraordinære årsmøtet ble onsdag kveld holdt på Lundamo ungdomsskole, og 97 møtte opp. To stemte blankt. Melhus Arbeiderparti har 341 medlemmer og har ifølge partilederen hatt solid medlemsvekst i det siste.

Harde ord

Før avstemninga var det flere innlegg, og det falt også harde ord om dem som har uttalt seg i aviser og på sosiale medier etter nominasjonsmøtet på Kvål.

Som tidligere omtalt ble det under nominasjonsmøtet flertall for å sette Pernille Wahlberg på førsteplassen i stedet for sittende ordfører Gunnar Krogstad som en enstemmig nominasjonskomite hadde satt på topp. Wahlberg endte på førsteplassen etter et benkeforslag, og Bjørn Nervik sa på det ekstraordinære årsmøtet at det er en demokratisk rett å få sette fram benkeforslag. Han avviste at Melhus er et enestående eksempel når det gjelder nominasjon.

- Det finnes ikke et eneste eksempel der benkeforslag knyttes til kupp og uredelig spill. Glem ikke at forslaget om dette møtet kom som et benkeforslag. Jeg ser ingen grunn til å være med i en organisasjon som hetser partivenner på Facebook, sa Nervik.

Jens Otto Havdal er blant dem som har reagert kraftig på at det kom et benkeforslag på nominasjonsmøtet, og han sa i sitt innlegg at han engasjerte seg etter nominasjonsmøtet fordi han mente at noen få sentrale i partiet planla benkeforslaget i det stille.

- Er det den demokratiske måten vi skal drive på. Er vi stolte av det. Det som skjedde utløste stor frustrasjon, og førte til at 12 trakk seg. Å gå til valg uten noen fra Hovin eller Hølonda er politisk selvmord. Slik jeg ser det, er Melhus i et politisk uføre, sa Havdal.

Under årsmøtet satte Eva Jenssen fram forslag om skriftlig avstemning, og dette ble fulgt opp. Årsmøtet var åpent slik at pressen kunne være til stede.

Videre prosess

Det ekstraordinære årsmøtet har vedtatt at lokallagene innen 12. februar skal sende inn forslag på ordfører- og varaordførerkandidat samt ytterligere kandidater de ønsker å foreslå til nominasjonskomiteen. 26. februar blir det nominasjonsmøte for ordfører- og varaordførerkandidat. For resten av lista blir det nominasjonsmøte 21. mars. Fristen for å levere inn valglista er 31. mars.

Den nye nominasjonskomiteen består av Bente Estenstad (leder), Jørn Ove Moen, Eva Jenssen, Sofie Kvernbrg, Torodd Grytdal, Anna Schei Holdbak og Stig Ler.

