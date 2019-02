Seks trafikklærere i Midt-Norge fikk ikke fortsette i jobben

Nyheter

I løpet av 2018 gjennomførte Statens vegvesen 246 tilsyn ved trafikkskoler i Midt-Norge. De fant 94 avvik som krever oppfølging fordi opplæringen den enkelte trafikklærer eller trafikkskolen som helhet gir, ikke er god nok.

Mistet godkjenningen

I 2018 fikk seks trafikklærere i Møre og Romsdal og Trøndelag tilbakekalt sin godkjenning av forskjellige årsaker. Det kan være at de ikke oppfyller helsekrav til å fortsatt ha godkjenning som trafikklærer eller andre brudd i opplæringen, skriver vegvesenet i en pressemelding. Når tilsynet finner avvik, får trafikkskolen/trafikklæreren pålegg om å følge trafikkopplæringsforskriften. Etter gjentatte avvik og advarsler, kan Statens vegvesen velge å ta fra trafikklærerens godkjenning. Trafikklæreren kan påklage avgjørelsen til Vegdirektoratet.

Får mange tips

Vegvesenet sier de får gode tips fra sensorene i Statens vegvesen om dårlig opplæring og kandidater som møter opp til førerprøven som ikke er klare til å ta førerkortet, eller etter å ha fått tips fra elever og foreldre om dårlig opplæring. Dette følger de spesielt opp hos de trafikkskoler som de får tips om.

- Når vi er på tilsyn ber vi om å få være med på en kjøretime. Her ser vi etter hvordan trafikklæreren planlegger kjøretimen, hvilke elementer opplæringen inneholder i forhold til læreplanen og om læreren er oppmerksom, pedagogisk og har god kontakt med eleven, sier Nasvik.

Kvalitet over pris

Når du skal velge trafikkskole er det viktig å ikke bare se på pris, men velge trafikkskole med omhu.

- Trafikkopplæringen du får via trafikkskolen danner et godt grunnlag for den sjåføren du senere skal bli. Vi oppmuntrer foreldre til å være en aktiv del av sine barns føreropplæring - både ved å øvelseskjøre, men også ved å ha et godt samarbeid med trafikkskolen. Bli gjerne med på en kjøretime for å plukke opp noen tips, er Nasviks råd.

Du kan sjekke hvilke trafikkskoler som er godkjente på vegvesen.no.