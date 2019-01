Nå er Senterpartiets ordførerkandidat klar

Nyheter

Jorid Jagtøyen har fått fornyet tillit som Melhus Senterpartis ordførerkandidat. Det ble klart under det godt besøkte nominasjonsmøtet i partiet tirsdag kveld.

Møtet ble holdt i kommunestyresalen.

Godt besøkt

- Nesten 50 møtte opp, og det utgjør omtrent halvparten av medlemmene i partiet. Det er veldig gledelig at det er så stort engasjement og at folk har lyst til å drive med politikk. Den ekstra gløden tror jeg skyldes at det har vært litt uenighet om toppkandidaten, sier Fritz Arne Haugen.

Uenighet om topplassen på valglista til Senterpartiet Det har vært uenighet i nominasjonskomiteen, men nå er tidligere ordfører Jorid Jagtøyen på førsteplass på Sp-lista.

Haugen er leder i Melhus Senterparti og er partiets andrekandidat på valglista.

Disse vil stille til valg for Senterpartiet Senterpartiet øyner en mulig til å kapre ordførervervet etter bråket i Melhus Arbeiderparti.

Nominasjonskomiteen var internt uenig om hvem som skulle være toppkandidaten, og Gjøran Berg Onsøyen sa til Trønderbladet at det var et flertall og et mindretall. Haugen var inne i bildet som partiets ordførerkandidat framfor Jagtøyen som i forrige kommunestyreperiode var ordfører.

- Det kom ingen benkeforslag på nominasjonsmøtet, og nominasjonsmøtet stilte seg enstemmig bak Jagtøyen, forteller Haugen.

Haugen forteller også at det ekstra engasjementet i Senterpartiet førte til at enda flere ville stå på valglista slik at den ble lenger enn nominasjonskomiteen hadde lagt opp til.

- Det er også gledelig at vi har fått med flere fra Senterungdommen slik at ungdommene også er representert, opplyser Haugen.

Maren Grøthe fra Senterungdommen står på tredjeplass på valglista.

- Det var et rent nominasjonsmøte, men vi hadde også åresalg. Gjøran Berg Onsøyen var åremester, sier Haugen.

Ungdomsrådet er skuffet over at det ikke er satt av penger til ungdomshus Ungdomsrådet gir ikke opp drømmen om et ungdommens hus på Lundamo selv om kommunestyret ikke setter av penger nå.

Her er valglista (de tre øverste er kumulert)

1. Jorid Jagtøyen

2. Fritz Arne Haugen

3. Maren Grøthe

4. Ketil Reitan

5. Gjøran Berg Onsøyen

6. Ola Solberg

7. Ida Kristine Grytdal

8. Knut Ole Moen Bleke

9. Rita Blokkum

10. Gunnhild Åberge Vie

11. Ole Ingebrigt Eid

12. Lill-Therese Varsi

13. Mads Blokkum

14. Tor Ingar Verstad

15. Jorid Berg Helland

16. John Søberg

17. Sissel Loeng Keiserås

18. Even Kjøsen Unsgård

19. Rune Sunnset

20. Elise Eid

21. Ivar Rofstad

22. Thomas Valø

23. Kjell Joar Sunnset

24. Sofie Jagtøyen

25. Jon Røstum

26. Lars Stokke

27. Jan Henrik Sunnset

28. Marius Gyløien

29. Erlend Konstad

30. Torbjørg Libjå

31. Andreas Trotland Brattli

32. Øyvind Hammeren

33. Ingeborg Syrstad

34. Lena Gimse

35. Grete Beate Sunnset