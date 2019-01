Nå starter endelig arbeidet på Kvålsbrua

Nyheter

Denne uken starter arbeidet med å rette opp Kvålsbrua, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Onsdag klokka 22.00 begynner arbeidet med å gjøre nøyaktige oppmålinger av brua. Arbeidet er berammet til å vare til klokka 05.00 om morgenen.

Det vil bli manuell trafikkdirigering mens arbeidet pågår. Noe ventetid må påregnes i perioder i løpet av natta.

Må produsere ny bjelke

Så snart målingene er utført, vil produksjonen av ny tverrbjelke settes i gang.

- Vi antar at det vil ta om lag to uker å produsere ny bjelke, men det ser vi først etter at målingene er gjort. Når den er ferdig regner vi med å bruke ei natt på å sette den på plass, forklarer byggeleder Svein Harald Aasan.

Forsterking

Samtidig vil det bli utført arbeid for å forsterke brua. Dette arbeidet vil gå parallelt. I tillegg skal alt stålet overflatebehandles etter montasje. For dette arbeidet kreves stillaser og skjerming.

- Vi håper å være ferdig med alt arbeidet på brua i første del av februar, men det er vanskelig å si helt sikkert før vi har gjort oppmålingene, sier Aasan. Værforholdene vil også ha betydning for framdriften.

Så langt Statens vegvesen vet i dag, kommer ikke brua til å stenges i løpet av perioden arbeidet pågår, men trafikk over brua vil bli regulert i perioder inntil arbeidet er ferdig.

- Vi er glade for at vi endelig kan komme i gang med arbeidet, og skal gjøre det vi kan for å unngå ulempe for beboere og næringsliv, sier Eva Solvi, avdelingsdirektør vegavdeling Trøndelag i Statens vegvesen.

