Nyheter

Bane Nor melder at det i dag tirsdag var stengt for togtrafikk mellom Støren og Haltdalen fordi et arbeidstog sperrer sporet.

Dette får konsekvenser for blant annet regiontoget mellom Hamar og Trondheim sentralstasjon. Heller ikke lokaltoget mellom Røros og Trondheim er i rute ifølge NSB.

Etter hvert fikk NSB trafikken i gang igjen, og jernbanelinja ble åpnet for trafikk. Men det kan bli forsinkelser ifølge Bane Nor.

Neste oppdatering om jernbanelinja er klokka 11.30 ifølge Bane Nor.