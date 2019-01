Skoleelever i Skaun sendt hjem etter strømbrudd

Nyheter

Uværet som herjer flere steder i Trøndelag mandag har ført til at 1200 er uten strøm i Børsa og Buvika. Det er adressa.no som skriver dette.

I formiddag ble elevene ved Skaun ungdomsskole sendt hjem på grunn av strømbruddet. Trønderbladet har vært i kontakt med ei mor som hentet sønnen sin på skolen like etter klokken 12.

Til Adresseavisen bekrefter rektor Erlend Moen at de har stengt skolen.

- Vi har sendt ut melding om at vi avslutter skoledagen. Grunnen er at det er antydet at det kan ta tid før strømmen er tilbake. Vi anser det for utrygt for elevene når det er mørkt, sier Moen.