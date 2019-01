- Høres ut som at folk også må holde seg langt unna marka i Gauldalen

Nyheter

Hele rovdyrbestanden må holdes i sjakk, ikke bare ulv. Sånn politikken er blitt, ødelegger vi det våre forfedre har oppnådd. Beitemulighetene skrumper inn, og desentralisert beboelse likeså. Er det slik vi vil ha det? Gyda Olsen

Gauldalinger i fakkeltog mot regjeringens ulvepolitikk En busslast jegere, bønder, skogeiere og andre fra Gauldalen dro til Oslo for å markere at det er på tide at regjeringa følger vedtak i Stortinget når det gjelder rovdyrpolitikk.

Mm.......koster omtrent 650 000 å holde ulv, jerv og bjørn i live ja. Satt litt på spissen men... Leif Løvseth

Med sau følger gjeterhund som Tnuk Gladsø sin og et fungerende beitelag. Det skulle selvfølgelig vært tilskudd til arbeidsredskapet gjeterhund som for blinde... Kjetil Østhus

Bøndene får ta bedre vare på dyra sine!!! Et rungende JA til rovdyr i norske skoger. Roy Arne Mathisen

Flytt en stor ulvefamilie til Nordmarka.....da blir det lettere å diskutere. Leif Løvseth

Nuvell... MANGE av dem er tatt av hunder.. Mørketallene dær vil ingen snakke om.. Morten Brenden

OPPS...., høres ut som at mennesker også må hold seg langt unna marka i Gauldalen. Ja og mange andre plasser rundt i landet pga den store mengden med rovdyr vi har..... I en undersøkelse som æ leste for noen år siden så finnes det ikke nokk rovdyr til å ta alle reinsdyr og sauer i Norge... Ja i hvert fall ikke rovdyr på 4 bein og de som er flyvedyktig.... Men no er det jo å endel rovdyr på 2 bein som liker veldig godt å gå på jakt, og noen av disse kan jo å vær eieren..... Endel dyr dør av naturlige årsaker, andre av unaturlige... Osv, men en ting er sikkert og det er at utrolig mange sauebønder som ikke passer opp dyrene som er ute på beite..... Steinar Foss

Erstatning er underordnet her. Det som er ille er lidelsene dyrene blir utsatt for Rolf Olav Lillehagen

Jøss..da må det være lønnsomt å ansette gjetere.. Karin Raaen

Ja å mye lidelse for dyr og bonde. Irene Løvseth

Fakkeltog mot dagens rovdyrpolitikk Rovdyr hindrer aktiv bruk av utmarka, mener Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag.

Stakkars dyr! For en skjebne! Jorid Hovin

Naturen er brutal. Hege Aaslund