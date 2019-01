Håper kronprinsen blir med på tur til Kråkfjellet

Nyheter

12. august i 1969 gikk kong Olav og daværende statsminister Per Borten til toppen av Kråkfjellet (817 m.o.h.), fjellet som Melhus og Klæbu deler.

I høst er det 50 år siden den selebre fjellturen fant sted. Dette har Flå IL tenkt å markere sammen med Lundamo IL. Selv har idrettslaget på Ler 125-årsjubileum i år.

- Planen er at vi skal gå i fotsporene til kongen og den tidligere statsministeren, sier leder Gunnar Senneset i Flå IL til Trønderbladet.

Kanskje kommer kronprinsen

Idrettslagene har ikke invitert med hvem som helst til å være med på fjellturen.

- Ola Borten Moe (nestleder i Senterpartiet og barnebarnet til Per Borten, journ. anm.) har sagt ja til å være med på turen. Vi har også invitert kronprins Haakon. Han har ennå ikke svart på vår henvendelse, men vi har et lite håp om at han blir med, forteller Senneset.

- Vi får se om kronprinsen føler på presset nå som nyheten kommer på trykk i Trønderbladet, ler Ragnhild Røsbjørgen. Hun er aktivitetskoordinator i Flå IL.

Bakgrunnen for fjellturen

Foranledningen til fjellturen var statsbesøket til Dronning Elisabeth II av Storbritannia i Trondheim. 10. - 12. august i 1969 gjestet hun trønderhovedstaden. Fra det norske kongehuset deltok Kong Olav og daværende kronprinspar Harald og Sonja.

Per Borten var vert under besøket og den ene dagen inviterte han Kong Olav og Dronning Elisabeth til lunsj hjemme på gården hans på Flå.

Under lunsjen skal Borten ha fortalt om den vakre naturen i Trøndelag og spurte om kongen ville være med på en fjelltur dagen etter, skriver Klæbu historielag.

Tidlig dagen etter ankom kongen i egen bil til Flå. Der ventet et helikopter fra Forsvaret som fraktet dem videre inn til Kråklia oppe ved Samsjøen. Derfra gikk turen til fots i fint høstvær til toppen av Kråkfjellet. Turen er rundt fem kilometer lang i bratt terreng.

PS! I forbindelse med jubileumsåret til Flå IL har idrettslaget også planer om å arrangere klubbmesterskap i staurbæring. Per Borten var ofte å se som dommer i lokale konkurranser med staurbæring.

