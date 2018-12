19 fikk fartsbot på Ler

Nyheter

Utrykningspolitiets fartskontroll på E6 førte til at hele 19 fikk forenklede forelegg. Høyeste hastighet var 97 km/t i 70-sona.

- Dette viser at det er et behov for at vi opprettholder kontrollene på denne strekninga, sier UP-sjef Anders Sjøtrø.

UP-sjefen forteller at UP har ekstra fokus på strekninga Tonstad-Oppdal fordi dette er den nest mest ulykkesbelastede strekninga i Trøndelag. Trønderbladet har tidligere skrevet at det har vært over 50 ulykker på strekninga Kvål-Hovin i løpet av noen få år. I høst har det vært to dødsulykker og flere andre ulykker.

- Vi vil fortsette kontrollene, og kommer til å ha fokus på fart, farlig atferd og ruskjøring. Her er det et utfordrende veinett når det gjelder møteulykker. Hvis det skulle skje at to biler er i ferd med å kollidere, er det små marginer, sier Sjøtrø.

Med farlig atferd mener politiet blant annet bruk av håndholdt mobil.

- Når de gjelder de ulykkene som har vært i Melhus, er de ikke ferdig etterforsket og analysert og jeg kan ikke si noe om dem. Men det er et generelt bilde at bruk av mobil er årsak til veldig mange ulykker, sier Sjøtrø som er UP-sjef i Midt-Norge.

UP vil også fokusere på promillekontroller.

Nye Veier ønsker 110-sone på ny E6 for å øke samfunnsnytten ved at folk kommer fortere fram på veien, og UP-sjefen sier at han overlater til fagmyndigheten å vurdere om det kan lages 110-soner.