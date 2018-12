Snakket med de reisende om alkovett

Nyheter

To damer med nisseluer på hodet møtte de reisende ved skysstasjonen, og de to bød på god og varm gløgg og søte kaker, pluss noen ord til ettertanke.

Marianne Gustavsson og Tone Tenden fra rus- og tiltakstjenesten i Melhus kommune fikk snakket med mange om et viktig budskap: sunn alkoholbruk sammen med barn, særlig med tanke på tida vi straks går inn i.

- Mange tok imot både gløgg og pepperkaker, og vi fikk god respons på budskapet. Mange ga uttrykk for at dette er et viktig tema, som også de er opptatt av, og som de synes det er bra vi setter lys på, sier kommunikasjonsmedarbeider Marthe Eid i en pressemelding fra Melhus kommune.

Det er mye som er morsommere enn en full kollega Julebordsesongen er offisielt i gang. Vi børster støv av paljettkjolen og pusser festskoene. Spiller jule-klassikere på anlegget og pynter kontorlokalene til det ugjenkjennelige.Så er det klart for julemat og julesang. Men dessverre ofte også: litt for mange juleøl – og hendelser man helst skulle vært foruten.

Tidligere i høst ble Melhus kommune en Av-og-til-kommune. Sammen med alkovettorganisasjonen prøver Melhus kommune å ha et fokus på godt alkovett. Som organisasjonen skriver: Mange barn gruer seg til jul, fordi de voksne drikker for mye. Barn merker raskere alkoholrusen, enn vi merker selv.

Her er Her er Av-og-tils desemberkampanje «Hvor mange glass tåler barnet ditt?»