Barnevernet i Melhus og Midtre Gauldal får grønt lys av barneministeren

Nyheter

Barne- og likestillingsdepartementets nye trafikklys-system viser at det er «betydelig risiko» for at lovpålagte krav til barnevernet ikke blir oppfylt i alle kommuner i Norge.

Over halvparten av kommunene får ikke «grønt lys» på kommuneoversikten og det lyser rødt for én av seks kommuner, skriver Aftenposten.

Kommunene er målt på om de innfrir tre lovpålagte krav og hvor store avvikene er fra å oppfylle dem: Krav om uavhengig tilsyn av fosterhjem, krav om barnevernets egen oppfølging og kontroll av fosterhjem og brudd på tidsfristen i undersøkelsessaker.

Grønt lys for Gauldalen

207 kommuner (47 prosent), inkludert Melhus og Midtre Gauldal, får grønt lys av barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland. Dette betyr at kommunene har ingen eller få avvik.

75 kommuner (17 prosent) fikk rødt lys og har betydelige og vedvarende avvik i henhold til lov og forskrift. 158 kommuner (36 prosent) fikk gult lys og har mindre omfattende avvik, eventuelt positiv utvikling siste år.

Helleland mener det også gjøres mye godt arbeid i barnevernet.

– Men tjenestene blir ikke bedre enn det systemet de jobber innenfor. Nå må ledelsen i kommunene ta eierskap til barnevernet og rigge seg slik at det klarer å løse oppgavene. Det vil det nye trafikklyssystemet hjelpe dem å gjøre, sier barneministeren til riksavisen.

– Vi tar slike rapporter seriøst Trønderbladet skrev tidligere om rapporten Kommunebarometeret som rangerer de norske kommunene. Årets utgave viste tilbakegang for Melhus.