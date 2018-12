Gutter fra Skjetlein ble best med vørterøl

Nyheter

14 ungdomsbedrifter fra tre skoler møttes til dyst på Skjetlein. Ungdomsbedriftene fra Skjetlein, Øya og Tiller viste seg fram og konkurrerte i en rekke kategorier.

Melhusbanken og Ungt entreprenørskap kåret vinnere og det var skarp konkurranse, ifølge en pressemelding fra Skjetlein videregående skole.

Naturbruk

Formålet med å drive ungdomsbedrifter er å gi elevene øving i å utvikle ideer og se muligheter, og på sikt bidra til at flere starter bedrifter som voksne. Dette er elever som går på naturbruk, og spesielt for ungdommer som har planer om å arbeide innen landbruket er det viktig å ha fokus på hvordan man kan skape nye inntektskilder.

I de senere årene er det vist stor kreativitet i landbruket og mange har skapt både nye biinntekter og helt nye arbeidsplasser ved å se muligheter og gjøre noe med det. Et godt eksempel er «Smak og opplev Melhus» som er dannet av mange kreative gårdbrukere og bedrifter, heter det i en pressemeldingen. De 14 bedriftene hadde mange ulike ideer, noen med utgangspunkt i lokale råvarer, noen tok utgangspunkt i problemer som burde løses og noen viste sine faglige kunnskaper på messa.

Beste ungdomsbedrift ble Kjørepils, som på tross av sitt litt originale bedriftsnavn lager velsmakende, alkoholfritt vørterøl fra bunnen av, laget av malt (spirt korn), humle (som er en krydderurt) og vann. Det vørterølet man får kjøpt i butikk er tilsatt kullsyre, men vørterøl slik det ble laget før var produsert uten kullsyre.

Bedriften har hatt stor suksess med sitt produkt og har nå investert i eget bryggeutstyr og ser muligheten for å utvikle et produkt som kan være et alternativ til energidrikker med høyt koffeininnhold.

Kjørepils-staben består av Snorre Bonesmo, Knut Gorseth, Eskild Engan Granlund, Kristian Gullteig og Håvard Braa.

- Vi er storfornøyd med resultatet. Vi trodde aldri at vi skulle slå så godt an. Vørterøl har blitt populært. Så nå er det fullt fokus fram til fylkesmessa på Levanger, sier Kjørepils-gründerne i en melding til Trønderbladet. Bedriften har egen facebookside og tar opp bestillinger.

Hestekjøtt til hunden

Bedriften Kompis hadde nyttiggjort seg hestekjøtt som råvare for hundesnacks, mens De grønne fingre solgte blomster fra veksthuset.

Juicy produserte eplejuice av nedfallsfrukt, en råvare som ellers går til spille, mens Landscaping utfører anleggsgartnertjenester og utendørs kunstprosjekter.

- Det er flott å se hvor engasjerte ungdommene er når de får jobbe med sine egne prosjekter og bruke de kunnskapene de har tilegnet seg gjennom skolegangen. Høyst sannsynlig vil noen av disse dukke opp som gründere av egne bedrifter og bli arbeidsgivere for sine egne ansatte i framtida, sier avdelingsleder for yrkesfag Kåre Presthus ved Skjetlein videregående skole i pressemeldingen.