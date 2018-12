Tok med 1,8 kilo hasj til Støren

Nyheter

En mann i 40-årene er dømt til seks måneders fengsel etter at han fraktet 1,8 kilo hasj fra Oslo til Støren. Sør-Trøndelag tingrett mener at mannen har fungert som kurer. Ifølge tiltalen fraktet han hasjen med bil fra Oslo til Støren 20. april i fjor. I tillegg ble det funnet 26 gram hasj hjemme i Trondheim. Mannen var også tiltalt for kjøring i amfetaminrus i byen.

Da saken var oppe i tingretten, erkjente han straffskyld. I retten forklarte mannen at han fraktet hasjen som en vennetjeneste, og at han ikke fikk betalt for oppdraget. Mannen ønsket ifølge domspapirene, ikke å oppgi navnet på vennen eller den som overleverte narkotikaen til ham i Oslo. Ifølge mannen hadde hasjen som ble funnet hjemme hos ham, ligget i lang tid i garasjen og at han hadde glemt at den var der. Turen i amfetaminrus skal ifølge mannen ha skjedd da han skulle kjøpe pizza til ungene.

Retten kommenterer at saken har ligget lenge hos politiet, og mannen fikk strafferabatt. Mannen ønsket samfunnsstraff, men retten mener at han må idømmes fengselsstraff selv om det kan føre til at han mister jobben. Dommen lød på seks måneders fengsel, ei bot på 10.000 kroner og fradømming av retten til å kjøre bil i ett år.