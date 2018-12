- Forferdelig at 900.000 barn dør av lungebetennelse hvert år

Nyheter

Elevene Odin Landsem, Jon Marius Svegård og Camilla Trotland Harper synes det er forferdelig at så mange som 900.000 barn dør av lungebetennelse hvert år.

Makt over liv og død

- At legemiddelselskaper har makt over liv og død, og bare tenker på å tjene penger, er moralsk forkastelig, sier elevene engasjert.



De deltar, sammen med de andre elevene på valgfaget Internasjonalt samarbeid, i et grenseløst skoleprosjekt i regi av Leger uten grenser. Målet med prosjektet er å informere om glemte kriser i verdenssammenheng.

I Norge har vi et gratis barnevaksinasjonsprogram, og ingen tenker på at lungebetennelse kan være dødelig.

- Færre dør når flere vet

Odin, Jon Marius og Camilla har laget en film for å informere andre. Mottoet «Færre dør når flere vet» er viktig for disse elevene ved Lundamo ungdomsskole: - Voksne er mer opptatt av endring i tax-freekvoter enn at 3 av 4 barn ikke får vaksine mot lungebetennelse.

Leger uten grenser jobber for at legemiddelselskapene skal selge vaksinene billigere, og de har stevnet to selskaper for retten. Det hjelper å engasjere seg, og elevene synes det er oppløftende at 20 millioner barneliv er spart siden 2000 på grunn av at vaksinene har blitt billigere.