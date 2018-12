Fengsel for råkjøring med Tesla

Nyheter

En gauldaling i 30-årene er dømt til 14 dagers fengsel etter å ha råkjørt med en Tesla. I tillegg er han fradømt retten til å kjøre førerkortpliktig motorvogn i 11 måneder, og han må ta oppkjøring for bil på nytt. Mannen har vedtatt dommen, og tok tilståelsessak da saken var oppe i Sør-Trøndelag tingrett.

Farten ble målt til 148 km/t i en 80-sone. Det var 6. juli på ettermiddagen at mannen ble stoppe på riksveg 3 på Stange. Retten vurderte fartsoverskridelsen som grov både fordi hastigheten var høy og fordi den skjedde i forbindelse med forbikjøring.

Retten viser til rettspraksis om at det som regel skal reageres med en kortere ubetinget fengselsstraff ved kjøring i 136 km/t eller mer i en 80-sone.

Det er andre gang på kort tid at en gauldaling dømmes for råkjøring med Tesla. I den forrige saken ble dommen på 15 dagers betinget fengsel etter at mannen hadde kjørt 127 km/t i en 80-sone, og dette var også i forbindelse med forbikjøring.