Trøndelag var tørrest i hele landet i november

Samtidig kunne sørlendingene glede seg over ny varmerekord. I gjennomsnitt kom det 20 prosent mer nedbør enn normalt i årets neste siste måned. Noen stasjoner nord på Østlandet, på Vestlandet og i Finnmark fikk om lag 200 prosent mer enn normalt, viser novemberstatistikken fra Meterologisk institutt.

Tørrest på Oppdal

De våteste stasjonene i november er alle i Hordaland. Våtest var det på Gullfjellet i Bergen, der det kom hele 600,4 millimeter nedbør i løpet av november. Tørrest var det i Oppdal i Sør-Trøndelag med 24,6 millimeter, og på to målestasjoner i Troms–Dividalen i Målselv og Skibotn i Storfjord, som begge fikk rundt 25 millimeter nedbør i november. For Skibotn betyr det bare rundt 50 prosent av det som er normal nedbør denne måneden.

Varmt i Agder

Statistikken fra Meteorologisk institutt viser at det ble satt varmerekord for november i begge Agder-fylkene. Begge rekordene ble satt 2. november. Da ble det målt 17,1 grader på Kjevik i Vest-Agder. Det var også den høyeste maksimumstemperaturen som ble målt i Norge i november i år. Stasjonen hadde selv den gamle fylkesrekorden med 15,5 grader satt 6. november 2006. På Landvik i Grimstad kommune ble det målt 16,8 grader 2. november. Det er 0,5 grader varmere enn den gamle rekorden for Aust-Agder fra 6. november 2006, som ble satt på Torungen fyr og i Lyngør.

Stor temperaturforskjell

Forskjellen mellom det varmeste og kaldeste stedet i Norge i november, er nesten 50 grader. Laveste maksimumstemperatur som ble målt i november var på 31,1 minusgrader. Den ble målt i Karasjok 30. november. Sett for hele landet, lå månedstemperaturen 0, 4 grader over normalen.