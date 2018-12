Fant ut hvilken foss dette er

Nyheter

Halvparten av den store samlinga av glassnegativer etter Anders O. Skaanø (1882-1917) er blitt tatt vare på av Harald Langås som driver fotomuseum på Gåsbakken, og Trønderbladet har nettopp omtalt arbeidet med restaureringa. I reportasjen viste vi ett av bildene som Anders O. Skaanø har tatt.

Fotograferte blidspente sambygdinger Anders O. Skaanø dro rundt i Melhus for å fotografere etter at han mistet evnen til å gå.

Fotografiet viser et turfølge ved en foss i Vassfjellet. Det var uklart hvilken foss det dreide seg om og hvem personene på bildet var, og Trønderbladet oppfordret leserne til å gi tips. Arne Skarsem tok kontakt med Trønderbladet og forteller at han har tatt bilde på akkurat samme sted.

- Bekken er Ratebekken, og er den som kalles Langbekken og renner gjennom Kvammen, rundt Haugen gård før den svinger mot elva ved Skottvollan, forteller Skarsem.

Ratebekken renner ut i Gaula.

- Mannen til venstre er Isak Haugen, og kvinnen til høyre for han er Karen Haugen, søstera hans. De to drev Haugen gård til Olav Skarsem, min far, tok over under krigen. Jeg tror den unge mannen med kniv i beltet er Petter Lerli, forteller Skarsem.

Anders O. Skaanø fikk problemer med å gå fra han var 15 år gammel, men kom seg rundt ved å haike med hesteskyss. I fotosamlinga hans er det mange flotte bilder, og det er antatt at mange av dem er fra steder langs Åsvegen i Melhus.