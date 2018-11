Advarer mot å lade bilen fra vanlig stikkontakt

Nyheter

I en nylig publisert brannrapport konkluderes det med at årsaken til at et bolighus brant ned til grunnen, var lading av elbil fra vanlig kontakt. Skal du ha sikker hjemmelading, bør du ha ladeboks, anbefaler Tryg Forsikring i en pressemelding.

– Vi vet at mange plugger elbilen inn i kontakter som ikke er beregnet for dette bruket. Da kan det oppstå branner. Elbiler bør ha egen ladeboks, eller som et minimum egen 10 ampères kurs med jordfeilbryter type B, sier Ole Irgens, kommunikasjonssjef i Tryg Forsikring.

Ladet elbilen via timer

Husbrannen skjedde i Sverige i sommer, og har vært etterforsket siden.

Barnefamilien pleide å lade elbilen om natten via en timer som var koplet til en vanlig stikkontakt.

Elbiler trekker konstant mye strøm under lading, noe som kan forårsake varmgang og i verste fall brann i kontakter eller ledninger.

– Det er strengt forbudt å strekke en skjøteledning inn et vindu og inn i en tilfeldig kontakt i huset. Dersom det oppstår brann fordi man har ladet elbilen på en ureglementert måte, må man regne med avkortning i forsikringsutbetalingen, sier Irgens.

Sikrest med ladeboks

Elbilforeningen anbefaler egen ladeboks. Det er den sikreste løsningen.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, anbefaler også egen ladekurs med jordfeilbryter type B som minimum, men tilrår at man setter opp ladeboks dersom en lader ofte hjemme.

Huskeliste

Tryg har utarbeidet følgende huskeliste for elbillading:

Montér egen ladeboks eller som et minimum - egen 10 ampère kurs med jordfeilbryter type B. Dette må installeres av godkjent elektriker.

Lad aldri elbil på vanlig stikkontakt.

Bruk aldri skjøteledning for å forlenge ladekabelen.

Bruk aldri timer for å tidsfeste når ladingen skal foregå.

Sørg for avlasting dersom du bruker ladekladden - ikke la den henge i kontakten.