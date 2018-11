Nyheter

Søndag klokka 20.05 fikk politiet melding fra en som kjørte bak en campingbil på E6 ved Støren.

- Melderen fortalte at det var farlige forbikjøringer og mente det skyldtes at campingbilen kjørte sent. Vi hadde ingen patruljer i nærheten, sier seksjonsleder Ole Petter Ustad i Gauldal politidistrikt.