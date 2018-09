Venter storinnrykk i Amcargata

Nyheter

Bilentusiastene i Amcargata på Kvål venter en lang kolonne av amerikanske biler når det søndag inviteres til biltreff. Under biltreffet blir det blant annet presentasjon av ankomne biler og deriblant de tre som har hevdet seg på nasjonalt hold.

Bilkortesje

I løpet av dagen blir det også motorrace, utdeling av priser og cruising langs Amcargata og Kregnesvegen. Arrangørene har også leid inn drone for å filme bilkortesjen, forteller Leidulf Gravråk.

Ofte har folk stilt seg opp langs Kregnesvegen for å se på bilene som passerer forbi.

Tidligere har Trønderbladet skrevet om at arrangøren ønsker å premiere damer som stiller opp i tidsriktig antrekk, og Gravråk minner om at konkurransen står ved lag. Den med lengst reisevei til amcartreffet blir også premiert.

Biltreffet er nede ved Gaula, og Gravråk forteller at det legges opp til et familievennlig arrangement med blant annet lykkehjul der barna er garantert gevinst.

Været er noe som opptar amcar-folket, og Gravråk er lettet over at det meldes om sol og temperaturer opp i 20 grader.

EU-kontroll og bilbelte

Sikkerheten er også noe som opptar arrangøren, og spesielt etter den tragiske ulykka i Rjukan der fem ble drept etter at den amerikanske bilen krasjet i bergveggen.

Gravråk peker på at kravet om EU-kontroll er blitt lempet på for eldre biler slik at det ikke lenger kreves EU-kontroll oftere enn hvert femte år mot to år som kravet har vært.

Samtidig peker Gravråk at mange av de eldre bilene brukes bare en kort periode i året, og at de ofte står i garasje om vinteren slik at det ikke skjer så mye med bilene.

Det er heller ikke krav om bilbelte i eldre biler.

Rådet fra Gravråk er at en sjekker bremsene, og at en er bevisst på at det er mulig å dempe farten i nedoverbakker ved å bruke gir framfor å la spaken stå på drive om bilen har automatgir.

Forbyr burning

– Vi har en egen sikkerhetsansvarlig som er Tore Vold, og det er laget en egen sikkerhetsbrosjyre. Blant annet har vi forbud mot burning, og vi har både brannslokningsapparater og en tank med 6000 liter vann om det skulle begynne å brenne. Røde Kors er også til stede på området, sier Gravråk.

Gravråk forteller at det aldri har vært noen hendelser i løpet av de årene amcartreffet på Kvål er blitt holdt.

– Vi prøver å ivareta sikkerheten så godt vi kan, forteller Gravråk. Arrangøren har også i mente at det vil bli en del fot-gjengere i området, og Gravråk forteller at det legges opp til lav fart på bilene og at fotgjengere vil få en anbefaling av hvor de bør gå langs veien ned til utstillingsområdet.