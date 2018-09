Feirer Folk i form-løypa i kveld

Nyheter

2. mai 1993 var det høytidelig åpning av Folk i form-løypa i Melhus sentrum, og daværende varaordfører Aud Lunde Solem klippet snora.

Daglig leder Knut Erling Flataker i Trondheimsregionens friluftsråd forteller at det var hornmusikk og servering under åpninga, og at daværende statssekretær Børre Pettersen kastet glans over åpninga. Over 100 møtte opp og disse gikk runden.

Bru og skilt

- Den opprinnelige løypa var på omtrent 3,5 km og gikk på gangvei og stier, slik at den faktisk bare lå der og ventet på å bli tatt i bruk. Eneste hinder var Loddbekken. Der ble det bygd ei bru. Løypa ble merket med Folk i Form-skilt, trimavdelinga kjøpte inn benker, informasjonstavler og satte opp en tur-trimkasse, forteller Flataker.

Ideen om ei rundløype i Melhus sentrum kom fra Melhus IL.

- Grunneierne, Sverre Stendahl og Jens Are Melhuus ble forespurt og ga sitt samtykke til valg av trasè. Med økonomisk støtte fra «Folk i form til OL» og i samarbeid med Trondheimsregionens Friluftsråd, miljøvernrådgiver og kulturkontoret i Melhus kommune, ble Folk i form-løypa en realitet, opplyser Flataker.

Ny snorklipping

Løypa ble utvidet til 4,8 kilometer, og 13. september 2006 var det ny snorklipping og da ved Roar Dørum fra Melhus kommune.

For fem år siden var det 20-årsfeiring, og Flataker forteller at det var elendig vær. 40 møtte likevel opp, og brannstasjonen åpnet dørene slik at folk kunne komme dit under serveringa.

I dag er det altså 25-årsfeiring, og mellom klokka 18 og 19 er det registrering ved Melhus brannstasjon. Melhus IL er arrangør, og opplyser at det blir spørrekonkurranse i løypa.