Flest lyn i Trøndelag

Meteorologisk institutt har telt opp registrete lyn i løpet av fredagens uvær.

Trondheim vant bykonkurransen. For Trondheim og omegn ble det registrert omtrent 615 lyn mellom klokka 18.30 og 20.30. Bergen hadde omtrent 450 lyn mellom klokka 03.30 og 06.30, mens Oslo hadde omtrent 330 lyn mellom klokka 15.30 og 17.

Mange fikk oppleve det voldsomme augustværet som herjet fredag kveld, og som kom sørfra. Det feide også over Midtre Gauldal og Melhus. Svarte skyer kom over himmelen, og så ble det kraftig torden med gjentatte lyn. Deretter begynte det flere steder å hagle og det kom store iskorn. På Korsvegen ble det så glatt i en bakke at en bilist ikke klarte å komme seg opp, forteller en beboer.

Støren kulturhus skulle ha utendørskonsert fredag kveld, og opplevde bare en kort skur rett før den første artisten skulle gå på scenen. Ellers var det en tørr og fin sommerkveld i uteamfiet.