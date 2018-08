Politiet etterforsker innbruddet ved Høyeggen skole

Nyheter

I et innbrudd natt til fredag 10. august ble to lesebrett stjålet fra kontoret ved Høyeggen skole. Politiet opplyste mandag at saken blir etterforsket, men vil ikke si om de har spor å gå etter, eller hvordan innbruddet skjedde.

Drifts- og vedlikeholdsleder Runar Lian ved Melhus kommune opplyser at det ikke ble gjort andre skader eller tyveri.

– Noen dørlåser ble ødelagt, men alt er reparert nå, sa han på mandag.

Han opplyser at ingenting som tilhører elevene ble stjålet eller ødelagt, og at skolestarten blir helt upåvirket av innbruddet.