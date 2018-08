Bil havnet på taket på Støren

Nyheter

Politiet melder klokka 15.40 onsdag at en bil har havnet på taket. Det skal være i nærheten av Frøsetbrua, skriver politiet på Twitter.

En leser opplyser til Trønderbladet at veien er sperret. Nødetatene har rykket ut til ulykkesstedet som er ved innkjøringa itl boligfeltet på Frøset.

Operasjonsleder Solfrid Lægdheim i Trøndelag politidistrikt sier at det var én person i bilen, og at det var en kvinne i 70-årene.

- Pasienten er kjørt til legevakt, sier Lægdheim som foreløpig ikke har oversikt over hvordan det gikk med sjåføren.

Ifølge Lægdheim er det for tidlig å si hva ulykka har skyldtes og om det er mistanke om promillekjøring eller for høy fart. Politiet ble varslet om ulykka via AMK-sentralen.

- Det skal gjøres undersøkelser på stedet, sier Lægdheim.

Da Trønderbladet snakket med operasjonslederen, hadde politiet ikke informasjon om at det hadde vært flere enn én person i bilen.

Rett før klokka 16 var bilberging på plass og målet var å få fjernet bilen så fort det lot seg gjøre. Ulykkesbilen lå ved innkjøringa til boligfeltet som har mange boliger.