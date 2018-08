Nå blir bauta for storbonde gjenreist

Nyheter

Soldater veltet bautaen som sto på et gravfelt på Hølonda, og tirsdag skal bautaen gjenreises på nytt. Riksantikvaren har bevilget 100.000 kroner til gjenreisingsarbeidet, og arbeidet skal starte på tirsdag.

Midt mellom gravhauger

Under en tur Melhus historielag hadde til helleren ved Skjulberga og til gravfeltet ved Skjeggstad på Hølonda, fortalte arkeolog Kjell A. Brevik om bevilgninga. Brevik opplyste at det er sjelden at Riksantikvaren gir støtte til tiltak av denne typen, men at bautaen ble ansatt for å være så spesiell at den burde gjenreises.

Foreløpig ligger den nede omtrent midt i gravfeltet der det er funnet 10 gravhauger. Gravene er av ulik alder og går blant annet tilbake til vikingtid.

– Vi har hatt gps-sporing av en alternativ plassering for steinen i fall vi treffer på et gravkammer, sa Brevik.

Oppdraget med gjenreising av bautasteinen er gitt til NTNU Vitenskapsmuseet som har fått sikringsmidler fra Riksantikvaren.

I sommer er det også funnet graver, og Brevik antyder at en nylig oppdaget flatgrav kan inneholde en båt. Denne gravhaugen kan være fra eldre jernalder. Gravfeltet er blitt mer synlg etter at elever og ansatte ved Eid skole har ryddet vekk vegetasjon.

Ble gravlagt ved gårdene

Arkeolog Merete Moe Henriksen fra NTNU Vitenskapsmuseet forteller at det er uvisst hvem bautasteinen ble reist for.

– Det ikke spor etter inskripsjoner eller innrissede runer på den, slik vi har i enkelte andre tilfeller. Vi har flere eksempler på bautasteiner i tilknytning til gravfelt fra jernalderen, og hvor steinene har vært reist enten på eller ved haugene. Folk ble nok gravlagt på gravfeltene ved gårdene så lenge man praktiserte hedensk gravskikk, det vil si før kristendommen ble innført på 1000-tallet. Men det var nok ikke alle forunt å få en gravlegging med synlig gravmarkering som haug og med nedlagt gravgods. Kanskje var det bare husbonden og husfrua på gården som fikk en slik gravlegging, forklarer Moe Henriksen.

Hva som har skjedd med bautasteinen opp gjennom årene, er uklart. Ifølge Harald Langås som ledet turen til Melhus historielag, ble steinen veltet av soldater som var på utmarsj. Bautasteinen skal ha stått nærmere gårdene på Skjeggstad enn der den er lagt nå.