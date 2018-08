Sjekket at bandølet er på plass i butikken

Nyheter

Too Far Gone har innledet samarbeid med Røros bryggeri om et eget musikkøl. Per Evjen er manager for bandet, og forklarer at de startet en tanke om produsere noen få flasker. Den lille tanken førte til at kjøpmann Kristian Lorvik på Rema too Melhus Torg investerte i hele partiet med øl.

Frisk satsing

- Jeg fikk et lyst øyeblikk og tror dette blir en suksess. Det var kanskje litt friskt satset, forteller han.

Utløpsdatoen på ølet går ut neste år, og Lorvik tror ikke det er noen fare. Han legger til at det egner seg best å selge nå, i og med at den er beregnet for å ha til sommerfesten 18. august.





For festen

- Det er ikke sikkert det blir den samme sjarmen å drikke den i 2019, humrer han.

Manageren for Too Far Gone forklarer at han har jobbet med bandet i åtte år, og at han steppet inn som manager i 2011.

Sommerbasert spilling

- Fra september til juni så er det veldig mange andre i bandet som har andre prosjekter. De har både sideprosjekter og soloprosjekter, slik at vår tid er på sommeren. Og det er da vi spiller, forteller Evjen.

Too Far Gone feirer sitt 25-årsjubileum til sommerfesten. Sommerfesten blir avholdt utendørs i Melhus sentrum, og arrangørene setter opp et stort telt med bord og benker, og med plass til 500.

Stort arrangement

– Det blir massivt vakthold, og det er alltid trygt å komme på arrangementer som Lorvik og jeg står bak. Gimse IL er hentet inn som dugnadshjelpere. Vi håper på topp stemning, fint vær og publikumsrekord, har Evjen tidligere uttalt om årets sommerfest i Melhus.