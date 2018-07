Gruvevandring med guide og veterantog

Nyheter

Det går mange myter om hvordan historien ved Løkken Verk begynte. Den mest kjente teorien går ut på at en mann fikk gå fri etter et drap. Han hadde drept en annen på fest, og skulle selv bli dømt til døden. Mannen hadde tidligere sett en glitrende stein i området. Han fortalte om dette for å i gjengjeld få gå fri. Han fikk innfridd sitt ønske, men han fikk en annen straff. Det var å flytte til Gauldalen.

- Dette er en myte som forteller noe om hvordan vi i dag ser for oss at gruvedriften begynte, sier Aud Inger Kalseth.





Stor brann

Dessverre forsvant mye av historien til stedet i en stor brann. Dermed har de ingen full oversikt på hvor mange som har jobbet, eller har omkommet ved Løkken Verk. Ifølge Tor Håkon Syrstad har det vært flere fallulykker enn rasulykker i gruva, på grunn av dårlig utstyr og vanskelige arbeidsforhold. Enkelte steder går det bratt ned, og i de nedre gruvegangene er det stort sett bare vann i dag.

- På en annen side, så vet vi litt om hvordan gruva ble driftet, sier Aud Inger Kalseth.

Metoden som ble brukt, kalles fyrsetting. Det vil si at de tente opp store bål inne i gruva, i stedet for å benytte krutt. Ettersom krutt var veldig dyrt. På en annen side, kan guidene ved gruva opplyse om at fjellet består av en av verdens hardeste bergarter, og har en stabil temperatur på rundt 14 grader året rundt.





Langtekkelig

- Det tok 24 timer å få varmet opp stedet nok, og så tok det nye 24 timer, før det var mulig å ta seg frem i de røyklagte bergkorridorene, forteller Tor Håkon Syrstad.

Oppvarmingen skapte sprekker i veggene, som gjorde det mulig for arbeiderne å hugge i berget. I løpet av hver oppvarming klarte de å komme seg to fingerbredder inn i fjellet, forklarer vår guide.

- Det var et veldig fysisk krevende yrke, opplyser Tor Håkon Syrstad.





Teknologisk utvikling

Det skjedde store endringer i gruva i takt med den teknologiske utviklinga fra ild, til lamper, og senere elektrisk lys. En annen stor milepæl var i 1908, da Norges første elektriske jernbane stor klar. Den ble bygd for å frakte malm fra gruvene på Løkken til utskipning i Thamshavn. Under byggeprosessen stilte regjeringen krav til offentlig person- og godstransport. Jernbanelinja førte til at de i tillegg kunne drive eksport av kistransport.

- Under andre verdenskrig ble gruven et viktig område for tyskerne, forklarer Eva Dørdal.





Interesserte tyskere

Tyskerne var interessert i gruva, fordi kobber var et viktig materiale de trengte i sin våpenproduksjon. Dette førte til at det en rekke sabotørangrep mot gruven, og toglinja.

- Gruvens historie gjør det ekstra spennende for oss å ta togturen. Spesielt siden vi i dag sitter i de samme vognene som i 1908, forteller Aud.





Advarer mot faunakriminalitet Naturreservat i Gauldalen: – Ett egg kan gå for flere titusen Naturopplevelser vi ser på som hverdagslig, kan være verdt titusenvis av kroner. Statens naturoppsyn tar gjerne imot tips ved mistanke om eggsanking eller annen kriminalitet av den norske faunaen.

NATO-øvelse bringer kø, støy og god butikk til Gauldalen Kaos på veiene, støy og god butikk. Det er kort oppsummert hvordan du vil merke at NATO skal øve med 40.000 soldater i Norge.

Bilgale gauldalinger – Synes det begynner å ta av litt.

Gauldalen fra lufta Bli med på flytur med Gauldal seilflyklubb.

Et liv med avis Som niåring fikk han sin første sak på trykk. Det her var starten på aviseventyret hos Åsmund Snøfugl. I dag er han redaktør i Gaula.