Gauldal brann og redning kjemper mot flammene i Sverige

Nyheter

Mannskaper fra Gauldal brann og redning ble fredag sendt til Sverige for å bistå i slukkearbeidet i forbindelse med di voldsomme skogbrannene.

- Vi er sårbare hver for oss og det handler om å støtte hverandre. Vi kan selv komme i en slik situasjon og da er det greit å ha bidratt, sier brannsjef Arild Karlsen i Gauldal brann og redning til Trønderbladet.

Ble anmodet av direktoratet

Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som har sendt ut anmodning om at norske brannmannskap må hjelpe til i slukningsarbeidet i Sverige.

- Først kom det en halvveis anmodning. Da det kom anmodning fra direktoratet hadde vi allerde sendt enheten vår, forteller Karlsen.

Totalt sju brannmenn fra Melhus og Midtre Gaudal befinner seg nå i Sveg i Jämtland.

- De har med seg en tankbil. Fredag fikk de oppgaver knyttet til etterslukking, mens lørdag laget de en branngate ved hjelp av gravemaskin og skogsmaskin, forteller Karlsen og legger til at de får nye oppdrag dag for dag.

- Hard innsats

Ifølge brannsjefen er planen at Gauldal brann og redning etter hvert skal ha 3-4 personer til stede hele tiden.

- Vi lager et rotasjonssystem. Det hard innsats og de jobber ved flammene og røyken i tillegg til at et er 28-30 grader i lufta fra før. Jeg har snakket med dem og alt skal være bra, sier han.

Alle brannmennene fra Trøndelag koordineres av Ole Johan Kiplesund, som igjen har dialog med den svenske ledelsen.

Hjelp fra flere land

Ifølge NTB har også 139 polske brannfolk og 44 kjøretøy ankommet Sverige. Mannskaper fra Danmark, Tyskland, Frankrike, Italia, Litauen og Norge er satt inn for å bekjempe skogbrannene.

Den svenske beredskapsetaten MSB takket lørdag ja til et tilbud om hjelp fra 46 tyske brannmannskaper, som tar med seg utrustning fra hjemlandet.